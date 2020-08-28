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Синоптики рассказали о погоде в День знаний в Московском регионе

По данным Росгидромета, воздух во второй половине дня прогреется до 24 градусов, но местами будет небольшой дождь
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жителей Московского региона ожидает теплая погода в День знаний, 1 сентября. Воздух во второй половине дня прогреется до 24 градусов, но местами будет небольшой дождь, сообщила в пятницу пресс-служба Росгидромета.

"Первого сентября в столичном регионе будет теплая погода <...> Температура ночью и в утренние часы 14-16 градусов, во второй половине дня 21-24 градуса. Ветер северо-западный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, 1 сентября ожидается переменная облачность, утром и в первой половине дня местами небольшой дождь.

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