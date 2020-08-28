В Карелии из-за очага коронавируса училище олимпийского резерва начнет учебный год онлайн

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Начало учебного года в училище олимпийского резерва в карельском городе Кондопога, где в начале недели выявили вспышку коронавируса, пройдет в дистанционном формате. Об этом ТАСС сообщил директор федерального образовательного учреждения Александр Воронов.

В понедельник власти Карелии сообщили об очаге новой инфекции в общежитии государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге. Коронавирус подтвердили у 21 человека, среди которых тренеры, студенты и участники просмотровых сборов.

"Обучение начнется 1 сентября онлайн. После снятия карантина будут возобновлены тренировочный процесс и обучение офлайн с учетом индивидуальных графиков обучения", - сказал собеседник агентства.

Решение о снятии карантина будут принимать в Роспотребнадзоре. К моменту обнаружения вспышки коронавируса на учебу в Карелию уже приехали студенты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, ХМАО, Мурманска, Ярославля, Хабаровска, Челябинска, Оренбурга, Сургута и Ростова. Госпитализированные в республиканскую инфекционную больницу студенты переносят заболевание бессимптомно, добавили в училище. Для студентов, которые здоровы, но находятся в общежитии на изоляции, на время карантина разработаны индивидуальные тренировочные планы.

В региональных образовательных учреждениях Карелии учебный год начнется в обычном формате. Линейки в День знаний пройдут для выпускников 9-х и 11-х классов, а также для первоклассников.

Государственное училище олимпийского резерва открыли в моногороде Кондопоге 1 сентября 2019 года по решению госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. Это училище стало 11-м таким учреждением в России и первым на северо-западе страны. В первый набор вошел 31 хоккеист из 12 регионов и 16 городов страны. В 2020 году в училище впервые прошел прием на бюджетные места - зачислили 50 первокурсников, которые будут учиться по направлениям хоккея, лыжных гонок, лыжного двоеборья и тхэквондо.