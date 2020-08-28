Прокуратура требует взыскать с 39 депутатов Серпухова 9,8 млн рублей незаконных премий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прокуратура подала в суд иск о взыскании с 39 депутатов подмосковного Серпухова премии и компенсации, которые они сами себе незаконно начислили, на сумму почти 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Серпуховская прокуратура подала иск в суд о взыскании с 39 депутатов незаконно начисленных компенсаций на 9,8 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области, решение местного самоуправления "Об установлении ежемесячных компенсационных выплат депутатам Совета депутатов Серпухова" фактически устанавливало не предусмотренное законодательством вознаграждение за осуществление депутатских полномочий (в размере 50 % от средней заработной платы по Серпухову - около 17-20 тыс. рублей) независимо от понесенных депутатами расходов и без представления документов, подтверждающих сумму таких расходов.

"В связи с этим на указанное решение совета депутатов городская прокуратура принесла протест, который рассмотрен и удовлетворен, оспариваемый нормативный правовой акт отменен, - сообщила представитель надзорного ведомства. - Также прокуратура приняла меры, направленные на возврат денежных средств, полученных депутатами из муниципального бюджета, и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения".

Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что 39 депутатов сами себе выписывали премии последние 14 лет на сумму более 120 млн рублей, однако в связи с истечением срока давности взыскать прокуратура может незаконно начисленные компенсации только за последние три года.