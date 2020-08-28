Открытие молодежного арт-центра в Тамбове перенесли на 2022 год

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 28 августа. /ТАСС/. Проект первой в Тамбовской области молодежной арт-резиденции "Гараж", которая планировалась к открытию в этом году, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить. Начать строительство арт-центра намерены в 2021 году, завершить в 2022-м, сообщил ТАСС в кулуарах форума "Таврида" в Крыму губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Как сообщалось ранее, под новый арт-центр в Тамбове планировали приспособить неиспользуемое здание ангара центра единоборств. Отсюда и название будущей арт-резиденции - "Гараж". Стоимость проекта на тот момент оценивалась в 300 млн рублей. Ожидалось, что это будет большая многофункциональная площадка для творческой самореализации молодежи со всевозможными студиями, театральным залом на 500 мест со сценой-трансформером и конференц-залами.

"Когда концепция проекта была уже полностью готова и нами даже были предусмотрены в бюджете средства на реализацию данного проекта, выяснилось, что по техническим причинам здание этого гаража мы использоваться не может. Кроме того, проблемы, связанные с коронавирусом, вынудили нас перенаправить наши финансовые потоки, в том числе те, что предназначались на арт-центр, на первоочередные нужды и сдвинуть реализацию этого проекта примерно на год", - сообщил губернатор.

По его словам, в настоящий момент власти региона уже определили два потенциальных участка под строительство нового арт-центра. Все они находится в северной части Тамбова, где ведется активное жилищное строительство и проживает большое количество молодежи. При этом в округе нет ни одного культурно-досугового центра, поэтому потребность в подобном заведении для местных жителей чрезвычайно высока.

"До конца года мы планируем решить все технические вопросы по данному проекту, и уже в следующем году возобновим ранее перенаправленные нами финансовые средства, несмотря на нашу невысокую бюджетную обеспеченность, поскольку проект для нас приоритетный. Ввести в эксплуатацию арт-центр мы рассчитываем к 2022 году, его стоимость сейчас оценивается в 400 млн рублей", - сказал глава региона.

Планы по созданию арт-резиденций "Тавриды" в регионах России обсуждалось в прошлом году на площадке форума. Они должны стать базой для развития различных направлений культуры в регионах. К настоящему моменту первые проекты уже реализованы. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.