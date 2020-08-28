Собянин наградил сотрудников Роспотребназора за вклад в борьбу с пандемией

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Москве, внесшим личный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" была награждена руководитель столичного Управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Также 17 сотрудников удостоены почетной грамоты правительства столицы, 83 - отмечены благодарностью мэра Москвы.

"Наша жизнь, благодаря вашим усилиям, несмотря на пандемию вошла в нормальное русло. Вам редко когда говорят спасибо, больше критики слышишь. Вообще у нас инспектирующие органы мало любят. Пользуясь случаем, я хочу сказать свое личное спасибо, [выразить] благодарность за то, что вы делаете. Точно знаю, что когда случилась беда, вы никуда не ушли, а, наоборот, стояли на передовой: в аэропортах, вокзалах, на предприятиях, [в] организациях, медицинских учреждениях, работали непосредственно с заболевшими людьми и своими действиями обеспечили безопасность Москвы, спасли огромное количество жизней", - сказал Собянин.

Он добавил, что все решения, которые принимались столичными властями из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, были согласованы со специалистами Роспотребнадзора. "Оперативность принятых решений, возможно, казалось, излишне жесткой, была продиктована реальной жизнью <...> Считаю, что вы заслужили не только спасибо, но и награды города Москвы, которые я с большим удовольствием вам вручу в канун наступающего Дня города и 1 сентября, Дня знаний, в который благодаря вашим усилиям школы открываются и начинают работать в нормальном режиме", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, с первых дней осложнения ситуации столичным управлением Роспотребнадзора организован и проводится круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки. С целью недопущения завоза и распространения инфекции сотрудниками московского ведомства был организован круглосуточный санитарно-карантинный контроль в аэропорту "Внуково", за семь месяцев 2020 года было досмотрено около 3,3 тыс. воздушных судов с порядка 453,8 тыс. пассажирами на борту. Совместно с департаментом здравоохранения столицы проведен забор биоматериала для исследования на коронавирус у более 3 тыс. пассажиров и членов экипажей вывозных рейсов.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора приняли непосредственное участие в перепрофилировании 76 медицинских учреждений Москвы под инфекционные стационары для приема больных, а также в организации обсерваторов. По месту жительства или пребывания заболевших граждан в подъездах, лифтах и других местах общего пользования было организовано проведение дезинфекции по 208 тыс. адресам. Также специалистами Роспотребнадзора было проведено обучение работников предприятий и организаций правилам эпидемиологической безопасности, изданы тысячи предписаний и методических материалов, а значительная часть разъяснительной работы была выполнена непосредственно на предприятиях в личном общении с их работниками.