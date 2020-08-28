Google выпустил дудл в честь годовщины публикации романа "Граф Монте-Кристо"

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Поисковая система Google запустила тематический рисунок на основе логотипа компании (дудл) на своей главной странице, героем которого стал французский писатель Александр Дюма - отец (1802-1870). Дудл посвящен годовщине первого издания одного из его самых известных романов "Граф Монте-Кристо".

На рисунке Дюма изображен сидящим за письменным столом и окруженным другими произведениями, такими как "Три мушкетера" и "Железная маска". Далее за писателем следует серия картинок, изображающих основные этапы сюжета романа. Примечательно, что авторы изобразили Дюма темнокожим. Он действительно являлся квартероном, то есть был на четверть африканцем. Бабушка Дюма была чернокожей рабыней с острова Гаити.

"Граф Монте-Кристо" повествует о молодом человеке Эдмоне Дантесе, потерявшем все из-за ложного доноса и заключенном в замок Иф - фортификационное сооружение в Средиземном море близ Марселя. Годы спустя герой сбежал из тюрьмы и разбогател, найдя клад. Он стал вынашивать и реализовывать планы расправы с обидчиками, сломавшими ему жизнь.

У героя романа был реальный прототип - сапожник Франсуа Пико, который аналогичным образом был предан своими товарищами и провел несколько лет в тюрьме. Освободившись, Франсуа Пико расквитался со своими обидчиками.

28 августа 1844 года французский журнал Journal des Debats начал издавать отдельными выпусками первое издание романа. "Граф Монте-Кристо" имел колоссальную популярность у читателей. Считается, что это произведение является одним из самых успешных творений Александра Дюма. По книге французского писателя неоднократно ставились спектакли в театрах, снимались фильмы.