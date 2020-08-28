Линейки в школах Чувашии в День знаний пройдут только для первоклассников

ТАСС, 28 августа. Власти Чувашии приняли решение провести в школах торжественные линейки 1 сентября только для первоклассников. Об этом в пятницу сообщил на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом министр образования и молодежной политики республики Сергей Яковлев.

"1 сентября традиционные линейки будут только для первоклассников. Для остальных классов вместо линейки пройдут классные часы", - приводятся слова министра в сообщении пресс-службы администрации главы республики.

Во всех школах Чувашии детям, учителям и другим сотрудникам школы утром будут измерять температуру. По словам министра, разрабатываются графики прибытия учеников в школу, расписание занятий, графики посещения столовой.

За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет: учителя будут приходить туда для проведения уроков. Исключения составят предметы, для которых нужно специальное оборудование - физика, химия, музыка, технология и физкультура. В учебных кабинетах будет установлено оборудование для обеззараживания воздуха.

По информации Министерства здравоохранения Чувашии, на 28 августа в республике подтверждено 7 682 случая коронавируса. Выздоровели 6 347 человек, умерли 70 пациентов с подтвержденной инфекцией.