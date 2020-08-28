Хайнань планирует выйти на мировой уровень в развитии свадебного туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 28 августа. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань намерена продвигать развитие индустрии свадебного туризма, она рассчитывает выйти на мировой уровень по предоставлению сервиса для тех, кто проводит на острове свой медовый месяц. Об этом было объявлено на состоявшейся в Шанхае презентации потенциала провинции на этом направлении, организованной хайнаньским Управлением туризма, культуры, радио, телевидения и спорта.

Презентация прошла в северной части набережной Вайтань в городском районе Хункоу. Участие в мероприятии приняли свыше 100 представителей занимающихся организацией свадеб компаний, которые базируются в Шанхае и соседних восточных провинциях.

Презентация стала частью общих усилий властей Хайнаня по продвижению строительства в провинции свободного торгового порта и превращения острова в международный центр туризма и шоппинга. Глава управления Се Цюсюн рассказал участникам мероприятия о созданных в провинции благоприятных условиях для развития свадебного туризма.

В частности, с июля на Хайнане была увеличена квота для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.), а также с 38 до 45 позиций расширен список беспошлинных товаров. По словам Се Цюсюна, новая политика отвечает интересам покупателей и позволит молодым парам приобретать большее таких товаров, как украшения, часы, свадебные платья и туфли в магазинах беспошлинной торговли.

В провинции Хайнань в настоящее время насчитывается более 100 отелей и 15 туристических достопримечательностей, которые предлагают различные свадебные услуги. Кроме того, на острове работает порядка 500 свадебных фотостудий и около 1 тыс. свадебных агентств.

Согласно официальным данным Хайнаньской ассоциации свадебного туризма, в 2019 году порядка 280 тыс. пар провели свой медовый месяц в провинции Хайнань. Еще около 380 тыс. приехали в провинцию для того, чтобы сделать свадебные фотографии. За прошлый год на Хайнане было организовано около 2,6 тыс. свадебных церемоний.