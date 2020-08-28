Роспотребнадзор согласовал переход Чувашии на третий этап снятия ограничений по COVID-19

ТАСС, 28 августа. Власти Чувашии готовятся к переходу на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, это решение уже согласовано Роспотребнадзором. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"Роспотребнадзор согласовал переход Чувашской Республики на третий этап снятия ограничений. Об этом врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил 28 августа на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, на третьем этапе снятия ограничений должна возобновиться работа общепита с определенными ограничениями. Возобновят работу читальные и компьютерные зоны в библиотеках и органы записи актов гражданского состояния, при этом сохранятся ограничения по количеству участников торжественной церемонии бракосочетания. Будет разрешено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора и выполнения его методических рекомендаций. Предлагается также возобновление деятельности образовательных организаций - школ, средне-специальной образовательных учреждений, вузов и учреждений дополнительного образования.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии Надежда Луговская в пятницу на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщила, что по дошкольным учреждениям решение пока не принято. "Изучаем вопрос возможного открытия дошкольных организаций поэтапно, чуть позже", - приводятся слова Луговской в сообщении.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по республике, сохраняется необходимость соблюдения масочного режима в транспорте, общественных местах и на предприятиях. В пресс-службе администрации главы республики ТАСС уточнили, что указ о переходе на третий этап снятия ограничений будет издан в ближайшие дни.

По информации министерства здравоохранения Чувашии, на 28 августа в республике подтверждено 7 682 случая коронавируса. Выздоровели 6 347 человек, умерли 70 пациентов с подтвержденной инфекцией.