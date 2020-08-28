В Новгородской области до конца 2021 года откроют восемь новых лабораторий для будущей НТШ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Восемь новых лабораторий для строящейся в Новгородской области технической школы (НТШ) откроют до конца 2021 года на базе Новгородского госуниверситета, который участвует в создании объекта. Об этом сообщил в пятницу в ходе визита на место стройки НТШ помощника президента РФ Максима Орешкина и. о. ректора НовГУ Юрий Боровиков.

Новгородская техническая школа (НТШ) - уникальная для региона и страны образовательная площадка по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий. Макет НТШ представляли президенту РФ Владимиру Путину 18 сентября 2019 года на выставке перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, строительство школы в Новгородской области начали в конце 2019 года.

"На текущий момент 14 лабораторий [для НТШ] открыто. Шесть из них было открыто в 2019 году, восемь лабораторий появилось в 2020 году. Планируем еще до конца 2021 года восемь лабораторий открыть", - сказал Боровиков.

Первые лаборатории, которые уже открыли при новгородском госуниверситете, работают по таким направлениям, как беспилотные авиационные системы, прототипирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, информационное моделирование зданий, машинное обучение и большие данные, неразрушающий контроль и работа биобанка. Когда здание НТШ будет готово, они переедут в новые помещения.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Новгородской технической школы Захар Ляшук, первый этап строительства объекта завершится в срок, несмотря на пандемию коронавируса. Небольшое отставание от графика держат на контроле. "Сейчас по первому этапу в принципе все идет в графике. [Пандемия] нас тоже стороной не обошла, но, по крайней мере, если отставание небольшое есть, то мы прекрасно понимаем свои внутренние резервы, - где и каким образом можем это отставание [преодолеть]. Срок реализации первой очереди у нас лето следующего года, поэтому времени еще достаточно", - сказал собеседник агентства.

В рамках второго этапа строительства предстоит оснастить школу лабораторным оборудованием, завершить внутреннюю отделку, а также завершить благоустройство всей парковой зоны вокруг НТШ, площадь которой около 13-14 га. Согласно плану, НТШ должны построить в 2022 году. Как сообщил журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин, он планирует участвовать в открытии нового научно-образовательного центра. "Я точно приеду, когда он будет открываться", - ответил он на вопрос журналистов.

Об НТШ

Как ТАСС сообщал ранее, проект НТШ включает в себя около 30 лабораторий по таким направлениям, как прототипирование, нейротехнологии, беспилотные авиационные системы. Строительство Новгородской технической школы реализуют в два этапа. Первый, включающий в себя проектные и изыскательные работы, завершится в июне 2021 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году. Общая стоимость работ - около 3,5 млрд рублей. Планируется, что Новгородская техническая школа станет частью еще более масштабного научно-практического проекта в области - инновационного центра "Интеллектуальная электроника - Валдай".