Фадеев назвал блокировку российских СМИ на YouTube воспрепятствованием работе журналистов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что блокировку каналов российских СМИ на YouTube нужно расценивать как воспрепятствование деятельности журналистов. Такое заявление он сделал на заседании постоянной комиссии Совета по свободе информации и правам журналистов, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Вставлять палки в колеса средств массовой информации - значит воспрепятствовать профессиональной деятельности СМИ. Конечно, Google - это частная компания, но она делает публичную оферту, поэтому не может блокировать каналы без аргументации по оценочным характеристикам. Я думаю, что здесь у СМИ есть все основания идти в суд и подавать иски, опираясь на российский закон. Напомню, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста - это нарушение Уголовного кодекса РФ, которое серьезно карается вплоть до лишения свободы", - приводит пресс-служба слова Фадеева.

Ранее СПЧ сообщал, что направил письмо в американский офис корпорации Google с просьбой разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ, в российском офисе компании от ответа на этот вопрос уклонились. Обращение связано с тем, что в Совет поступили жалобы от владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube. По данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.