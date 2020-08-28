Псковские власти отказались от снятия ограничений третьего этапа по коронавирусу

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области отказались от планов по снятию ограничений третьего этапа. Это решение отложили на 2-3 месяца, сообщил губернатор Михаил Ведерников в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Что касается третьего этапа снятия ограничений. Мы ювелирно стараемся принимать решения, балансируя между необходимостью сохранения и развития экономики и здоровьем наших граждан. Поэтому впереди сложный этап, который продлится, может быть, 2-3 месяца. Я считаю, что в течение этого времени говорить о снятии ограничений третьего этапа необходимости нет", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что на данный момент власти региона предоставили "возможность с определенными ограничениями работать практически всем отраслям". "Люди могут с соблюдением требований спокойно передвигаться, заниматься спортом, посещать образовательные учреждения", - уточнил губернатор.

В четверг руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук сообщил о том, что примерно на одного заболевшего в Псковской области приходится семь человек, которые болеют в скрытой форме или легкой форме и не обращаются за медицинской помощью. По данным псковских властей, в регионе выявили 4581 случай заражения, 62 пациента с коронавирусом умерли. Выздоровели 3241 человек.