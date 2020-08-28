Беглов попросил главного санитарного врача Петербурга согласовать открытие кинотеатров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с письмом к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой, в котором попросил ускорить согласование открытия учреждений культуры, в том числе кинотеатров и концертных залов, и возобновления полноценной работы торгово-развлекательных центров. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

Губернатор отметил в обращении, что в Петербурге сложилась крайне неопределенная ситуация с возобновлением работы кинотеатров, театров и концертных залов, а также фуд-кортов и магазинов в торгово-развлекательных центрах.

"В связи с эпидемической обстановкой и принятыми ограничительными мерами они закрыты уже почти пять месяцев. Владельцы несут убытки. Вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников. Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время", - процитировала пресс-служба Беглова.

В письме Башкетовой он подчеркнул, что у Петербурга есть позитивный опыт возвращения к привычной жизни - в соответствии с эпидемическими требованиями перестроили работу общественный транспорт, промышленные предприятия, торговля и сфера услуг.

Ранее губернатор подписал постановление, в котором с учетом требований Роспотребнадзора продлил запреты, касающиеся работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий, и еще несколько ограничительных мер до 20 сентября.