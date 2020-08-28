Путин поздравил Татарстан со столетием

НОВО-ОГАРЕВО, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил в пятницу жителей Татарстана со столетием республики.

"Я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в целом по развитию республики. Еще раз поздравляю вас и всех жителей республики со столетием, юбилеем образования республики", - обратился Путин к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, с которым переговорил в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что в целом "ситуация в республике является если не показательной, то выгодно отличается от многих других субъектов Федерации". Он пожелал всем жителям Татарстана успехов и пообещал рассмотреть все предложения главы региона, связанные с дальнейшим развитием республики.

По мнению Путина, "Татарстан традиционно <...> в течение многих лет находится в лидерах по целому ряду ключевых показателей". Президент отметил рост ВРП, увеличение промышленного производства, естественный прирост населения, что говорит о целом комплексе мер, принимаемых в Татарстане по поддержанию уровня жизни людей, социального обслуживания и других отраслей.

Президент также похвалил руководство Татарстана за адекватные меры, которые были приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Что касается пандемии, Татарстан, безусловно, здесь хорошо выглядит, находится по уровню заболеваемости на 82 месте в стране. Это хороший показатель", - сказал Путин. "Меры, которые вы принимаете для борьбы с коронавирусной инфекцией, адекватны ситуации, которая сложилась в республике", - подчеркнул он.

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в Татарской республике в торжественной обстановке была передана Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП(б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева. В связи с эпидемиологической обстановкой широкое празднование векового юбилея республики намечено на 30 августа.