Роструд назвал самые востребованные профессии в сфере образования

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Наиболее востребованными в сфере образования стали учителя математики, русского языка, литературы и иностранного языка. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Роструда, опираясь на данные портала "Работа в России".

"Среди наиболее востребованных - вакансии учителей математики, русского языка и литературы, иностранного языка (по 3-4 тыс. вакансий на каждое из этих направлений)", - рассказали в Роструде.

Далее идут учителя информатики - более 1 тыс. вакансий, химии и биологии - примерно по 700 вакансий. Отмечается, что всего для педагогов на портале размещено более 38 тыс. рабочих мест.

"Больше всего предложений для преподавателей в Краснодарском (более 2 тыс. вакансий) и Красноярском краях (1,8 тыс. вакансий), Новосибирской (1,6 тыс. вакансий), Иркутской и Тюменской областей (по 1,5 тыс. вакансий)", - добавили в пресс-службе.