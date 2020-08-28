Карантин по коронавирусу в Псковской области продлили до конца сентября

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области продлили карантин до 30 сентября. Об этом говорится в новой версии указа о противоэпидемических мерах, подписанного губернатором Михаилом Ведерниковым в пятницу по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 сентября 2020 года", - отмечается в тексте документа, опубликованного на портале нормативных правовых актов региона.

Как заявил в ходе заседания оперштаба Ведерников, он рассчитывает, что повторного "закрытия экономики" и введения дистанционного режима обучения региону вводить не потребуется. При этом, глава региона добавил, что по данным Роспотребнадзора только в Пскове порядка 2 тыс. человек являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции. "Что еще важнее, мы вступаем в непростой период противодействия пандемии, когда совпадает целый ряд факторов, способных усугубить эпидемиологическую обстановку в регионе. В настоящий момент из-за границы, регионов нашей страны начинают возвращаться отпускники, активизируются заболевания осенне-зимнего периода, начинается учебный год", - добавил губернатор.

В четверг руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук сообщил о том, что примерно на одного заболевшего в Псковской области приходится семь человек, которые болеют в скрытой форме или легкой форме и не обращаются за медицинской помощью. По данным псковских властей, в регионе выявлено 4 581 случай заражения, 62 пациента с коронавирусом умерли. Выздоровел 3 241 человек.