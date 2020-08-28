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Пандемия COVID-19

Колледжи и училища Чувашии отметят День знаний в режиме онлайн

В республике отменят кабинетную систему обучения для студентов профессиональных образовательных учреждений

ТАСС, 28 августа. Студенты профессиональных образовательных учреждений Чувашии встретят День знаний в режиме онлайн. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"День знаний в профессиональных образовательных организациях пройдет в онлайн-режиме. В целях исключения массовых скоплений студентов начало занятий скорректируют по курсам обучения", - отмечается в сообщении.

Для студентов профессиональных образовательных учреждений с сентября будет отменена кабинетная система обучения. Исключения составят только те предметы, где для занятий нужно специальное оборудование.

По информации пресс-службы администрации главы республики, по программам среднего профессионального образования на первый курс принято на обучение 12 204 человека, по программам высшего образования - 12 521 студент.

По информации Министерства здравоохранения Чувашии на 28 августа в республике подтверждено 7 682 случая коронавируса. Выздоровели 6 347 человек, умерли 70 пациентов с подтвержденной инфекцией.

Теги
РоссияЧувашияПандемия COVID-19
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