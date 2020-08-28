Новый конкурс для НКО на получение президентских грантов стартует с 1 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новый конкурс для некоммерческих организаций на получение грантов президента РФ начнется уже с 1 сентября, чтобы НКО могли получить средства уже в начале 2021 года. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

"Мы сейчас приняли решение, что мы уже сейчас, с 1 сентября, объявляем первый конкурс 2021 года. Такого тоже еще никогда не было, у нас всегда конкурсы объявлялись уже практически в соответствующем году", - сказал Кириенко, занимающий также пост председателя Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.

По его словам, если конкурс объявлять в январе, то средства победители на свои проекты получат в мае.

"Жалко время. В первом полугодии люди тоже нуждаются в поддержке некоммерческих организаций, а некоммерческие организации - в поддержке государства. Поэтому вот уже 1 сентября открываем конкурс на проекты следующего года", - пояснил Кириенко.