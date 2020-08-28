ЯНАО переходит к третьему этапу снятия ограничений c 1 сентября

ТАСС, 28 августа. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) переходит к третьему этапу снятия ограничений на фоне снижения количества заразившихся коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"В последние дни мы фиксируем серьезное снижение количества заболевших коронавирусом. Это позволяет нам наконец-то перейти к следующему этапу снятия ограничений. С 1 сентября полноценно откроются МФЦ, ЗАГСы и другие учреждения. Открываются общепит, торговые объекты, учреждения досуга. Мы будем требовать от всех строгого соблюдения санитарных норм, но тем не менее это возвращение к полноценному режиму работы", - сообщил Артюхов в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Ранее в регионе разрешили работу детских садов, магазинов площадью до 800 кв. м, автошкол, фитнес-центров.

Всего с начала пандемии в ЯНАО выявили 13 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 47 - за последние сутки. Выздоровели 12 930 человек, 90 умерли.