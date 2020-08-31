Как обеспечить счастливую жизнь домашнему питомцу? Правила ветеринарного врача

31 августа в России отмечается День ветеринарного работника. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа лечит животных больше сорока лет. Он говорит, что хозяева год от года совершают одни и те же ошибки, и рассказывает, что нужно делать, чтобы обеспечить питомцу долгую и комфортную жизнь.
Как понять, хорошо ли чувствует себя домашний любимец?
В первую очередь надо обратить внимание на поведение и внешний вид животного: с аппетитом оно ест или едва касается предложенной еды, активно ли дома и на прогулке, хочет ли играть или все время лежит? Есть ли у него расстройство желудка или рвота, течет ли слюна?
Важно следить за состоянием шерсти животного: обращайте внимание, блестит ли она, не ломкий ли волос, нет ли залысин на теле и вокруг глаз любимца. Слишком сильная линька может быть признаком того, что со здоровьем животного не все в порядке. Следить за состоянием животного нужно обязательно, но это не значит, что хозяин сам может ставить кошке или собаке диагнозы — для этого существует ветеринарный врач.
Поэтому раз в год следует показывать питомца доктору, даже если, по мнению хозяина, причин для беспокойства нет. Если же у животного обнаружился один из вышеуказанных симптомов, идти к специалисту нужно немедленно.
Какие обследования должен назначить животному честный ветеринарный врач?
Если ситуация острая и животное привезли в клинику с определенными симптомами, то все зависит от степени тяжести его состояния. Если же речь идет о ежегодном приеме, то достаточно обычного визуального осмотра врача, общего клинического анализа крови, УЗИ (по усмотрению ветврача) и обзорного рентгеновского снимка животного.
Периодически животному нужно очищать зубы от зубного камня, и делать это должен специалист, используя седацию. Стоматологические манипуляции без наркоза, во-первых, вызывают у животного глубокий стресс, а во-вторых, опасны для ветеринарного врача.
Также животное необходимо своевременно вакцинировать.
Правда ли, что кошек и собак лучше кастрировать?
Люди часто "очеловечивают" животных и думают, что кастрация — это такое издевательство, которое сломает жизнь их питомцам. На самом деле, если кошки или собаки находятся не в разведении, то есть хозяин не планирует регулярно получать от них котят или щенков, то животных лучше кастрировать.
Кастрация и стерилизация снижают риск возникновения онкологических заболеваний, мастопатии, позволяют животному прожить более комфортную и долгую жизнь, к тому же эта процедура решает проблему с неконтролируемым размножением. Многие владельцы домашних питомцев опасаются, что те наберут вес после процедуры, но тут все зависит от правильного питания, которое поможет подобрать ветеринарный врач.
Что делать, если от животного пахнет в доме? Как часто нужно мыть питомца?
Прежде чем заводить кошку или собаку, будущему хозяину домашнего любимца нужно как следует подумать, будет ли возможность полноценно за ним ухаживать, готов ли он тратить на котенка или щенка свои время, внимание, деньги, а еще — готов ли он к тому, что от собаки или кошки в доме могут появиться шерсть во время линьки и запах.
Дело в том, что запах кошки или собаки — это совершенно нормально, животное должно пахнуть, так заложено природой. И мыть животных раз в неделю, чтобы они не пахли, — скорее создание комфорта для себя, чем забота об их здоровье. У меня была кошка по кличке Валюта — она прожила 28 лет, и я ни разу ее не мыл.
Если же владелец все же решил искупать животное, то делать это нужно со специальными шампунями для кошек или собак, а не "человеческим" шампунем или гелем для душа.
Косточки полезны для животных? Как лучше кормить собаку и кошку?
Вопреки расхожему мнению, кости кошкам и собакам категорически противопоказаны. Острые осколки костей, особенно куриных, могут травмировать пищевод и кишечник кошки или собаки и привести к смерти или в лучшем случае к операции.
Давать лакомства со стола — очень плохая практика. Если хочется поощрить животное, лучше купить в ветеринарной аптеке или зоомагазине специальные лакомства — они и вкусные, и зубы помогают очистить от зубного камня.
Лучше всего, если ветеринарный врач подберет собаке промышленный, то есть готовый, корм. Дело в том, что в домашних условиях приготовить сбалансированный и подходящий конкретному питомцу корм очень сложно. Однако, если стоит выбор между некачественным, неполнорационным кормом или едой со стола, то натуральная еда будет полезнее.
Важно помнить, что у животного круглосуточно должен быть доступ к миске с чистой питьевой водой.
Еще одна ошибка любвеобильных владельцев домашних питомцев — поощрять их сладостями. Это крайне вредно для животных: сахар в организме собак и кошек расщепляется иначе, чем у человека, сладкое может вызвать у животного сильную аллергию, диатез и зуд.
Что еще нельзя давать животным?
Обратимся к материалам, подготовленным Ассоциацией практикующих ветеринарных врачей при поддержке компании Mars Petcare:
шоколад может вызвать у животного нарушение сердечного ритма, сильную жажду и, как следствие, учащенное мочеиспускание;
алкоголь вызывает повышенную возбудимость, тахикардию, нарушение координации и дыхания;
лук и чеснок содержат вещество, разрушающее эритроциты, в результате чего у животного может развиться гемолитическая анемия;
виноград — вещества, содержащиеся в винограде и изюме, могут привести к почечной недостаточности;
дрожжевое тесто вызывает повышенное газообразование в пищеварительном тракте;
сахарозаменитель ксилит вызывает повышенную секрецию инсулина, что может стать причиной рвоты, судорог, потери координации и даже сознания;
авокадо может вызвать у собак слабость, нарушение сердечной деятельности;
также нельзя давать кошкам и собакам сырые мясо и яйца — они могут быть заражены патогенными бактериями, а яичный белок препятствует усвоению белков в организме животного.
Нужно ли давать собакам и кошкам витамины и глистогонные лекарства?
Решение о том, нужно ли давать питомцу витамины или нет, какие именно, в каком количестве, решает только ветеринарный врач. Самолечение может сильно навредить животному. Это правило касается также назначения любых лекарств. "Прогонять" глисты животным для профилактики можно раз в год препаратами, выписанными ветеринарным врачом.
Карина Салтыкова