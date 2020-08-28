Телеканал "Царьград" подал в суд иск против Google

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Телеканал "Царьград" подал в арбитражный суд города Москвы иск против американской компании Google и ее российского офиса, следует из картотеки дел.

Исковое заявление, зарегистрированное 27 августа, подано от НАО "Царьград Медиа". Ответчиком по делу выступают головная корпорация Google LLC, Google Ireland Limited, а также российское представительство компании - ООО "Гугл".

В конце июля "Царьград" сообщил о блокировке его аккаунта на YouTube. Как поясняли в Google, аккаунт телеканала был заблокирован в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли". Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского Союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

6 августа "Царьград" и правозащитный центр Всемирного русского народного собора направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры по восстановлению заблокированного аккаунта телеканала в YouTube.