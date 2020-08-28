В Ивановской области с 1 сентября возобновляют работу кинотеатры

ТАСС, 28 августа. Кинотеатры Ивановской области, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса с 23 марта этого года, с 1 сентября возобновляют работу. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Ивановской области с 1 сентября с учетом требований регламента санитарно-эпидемиологической безопасности возобновляют работу кинотеатры. Соответствующие поправки в указ "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" внес губернатор региона Станислав Воскресенский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возобновить работу кинотеатры смогут с учетом требований Роспотребнадзора, который разработал специальный регламент для этого. В частности, на входе должна проводиться термометрия, в кинозалах - соблюдаться социальная дистанция в 1,5 м, воздух необходимо обеззараживать. Если в киноцентре несколько залов, начало показов должно быть разведено по времени, чтобы избежать одновременного скопления зрителей.

В Ивановской области на сегодняшний день зарегистрировано 7 285 случаев заражения коронавирусом, за сутки поставлены 37 диагнозов. Выздоровели 6 060 пациентов, 117 человек умерли, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.