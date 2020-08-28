Темп распространения коронавируса в мире падает. В Европе он вернулся к показателям весны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось за минувшие семь дней на 1,8 млн - на этом уровне недельный прирост держится с конца июля. В относительном выражении он опустился до минимума с начала пандемии - 7,5%.

В общей сложности коронавирус нашли у 24,5 млн человек, или более 0,3% населения Земли. При этом 65,4% из них уже здоровы: за неделю число вылечившихся возросло на 1,45 млн, до 16 млн.

Условный уровень летальности новой инфекции (окончательный можно будет определить только после завершения пандемии) обновил минимум, снизившись до 3,4%. Но эксперты прогнозируют, что осенью с ростом заболеваемости этот показатель может повыситься.

За семь дней из-за коронавируса, как и неделей ранее, умерли около 38 тыс. человек. Всего в мире зарегистрировано примерно 832 тыс. летальных исходов, связанных с новым заболеванием.

Вспышки в Европе

География распространения инфекции меняется: в Западном полушарии заболеваемость снижается, в Восточном - напротив, резко растет. В Европе серьезные вспышки фиксируются во Франции и Испании, к весенним показателям вернулся еще ряд стран, включая Великобританию, Италию и Турцию.

Во Франции накануне впервые с конца мая зарегистрировали более 6 тыс. новых случаев заражения. За семь дней число заразившихся возросло на 13% против 9,8% неделей ранее и достигло примерно 260 тыс. На этом фоне власти ужесточают противоэпидемические меры - например, в Париже масочный режим теперь будет действовать на всей территории города, а не только в отдельных районах.

В Испании ежесуточно выявляют столько же инфицированных, сколько в апреле - около 3,8 тыс. Количество заразившихся на этой неделе увеличилось на 6%, почти до 430 тыс.

В Германии (241 тыс. случаев), Италии и Турции (примерно по 264 тыс.), Великобритании (332 тыс.) суточный прирост числа инфицированных достиг показателей апреля - мая, превысив тысячу. Самые высокие темпы распространения инфекции зарегистрированы в Турции (3,7%) и Германии (4%).

Ситуация в Азии

В Азии эпицентром остается Индия, где коронавирус выявляют почти у 70 тыс. человек в день, а общее число заразившихся уже превысило 3,3 млн. Страна находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных, но при сохранении таких высоких темпов может скоро выйти на второе, обогнав Бразилию (3,76 млн).

Кроме того, резко возросла заболеваемость в Юго-Восточной Азии: на Филиппинах (206 тыс. случаев) и в Индонезии (163 тыс.). Сейчас эти страны занимают соответственно 22-ю и 23-ю позицию на планете по количеству заразившихся.

На Филиппинах на этой неделе в среднем выявляли около 4 тыс. новых случаев в сутки, а прирост за семь дней достиг 16%. В Индонезии показатели несколько меньше: примерно 2,2 тыс. и 10,6% соответственно. Тем не менее власти страны решили до конца года не открывать для иностранных туристов самый популярный курорт - Бали.

Тестирование

Как отмечает ряд экспертов, быстрое увеличение числа заразившихся объясняется в том числе возросшим охватом тестирования в ряде стран.

Первое место в мире по количеству проведенных тестов занимает Китай, где провели уже более 90 млн исследований. В США их число приблизилось к 80 млн. Следом с большим отрывом следуют Индия (около 40 млн) и Россия (более 35,7 млн).

Однако по охвату населения среди стран, где живет более 50 млн человек, в лидерах Россия (более 24 тыс. тестов на каждые 100 тыс. жителей), США (около 24 тыс.) и Великобритания (23,9 тыс.). Густонаселенные Китай и Индия в этом списке находятся гораздо ниже.