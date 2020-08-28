Новый оперблок областного онкодиспансера появится в Липецке в конце текущего года

ЛИПЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Новый операционный блок областного онкологического диспансера будет открыт в Липецке в конце текущего года. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

"В настоящее время ведется активное строительство операционного блока областного онкологического диспансера, четырехэтажный корпус вместит девять операционных блоков, отделения реанимации и интенсивной терапии",- сказал Артамонов. По его словам, в настоящее время ведутся работы внутри помещения и благоустройство территории, объект строительная компания планирует сдать в конце текущего года.

Кроме того, напомнил глава региона, в областной детской больнице власти планируют строительство хирургического корпуса. "Семиэтажный корпус на 169 коек круглосуточного пребывания и 12 реанимационных мест должен обеспечить оказание медпомощи детям по хирургическим профилям",- пояснил он.

Также в ближайшие пять лет в области хотят построить стационарно-поликлинический корпус Добровской районной больницы, новой поликлиники Липецкой городской детской больницы, а также женской консультации и детской поликлиники Чаплыгинской райбольницы.

Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, Артамонов также доложил министру о региональном опыте сокращения младенческой смертности, уровень которой снизился на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Кроме того, регион находится на третьем этапе снятия ограничений, медучреждения в полном объеме обеспечены средствами защиты, а также препаратами и оборудованием для диагностики и лечения коронавируса", - заключили в пресс-службе.