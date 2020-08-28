Брянская область начала переход на третий этап отмены эпидограничений

ТАСС, 28 августа. Правительство Брянской области в пятницу внесло изменения в ранее принятое постановление о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, разрешив проводить спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия по согласованию с управлением Роспотребнадзора. Регион переходит на третий этап смягчения профилактических ограничений, сообщил областной оперативный штаб.

"Брянская область переходит на третий этап снятия ограничений. С 28 августа разрешается проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области. Также разрешено проведение в установленные законом сроки съездов политических партий, конференций региональных отделений", - говорится в сообщении оперштаба.

Также приняли решение по проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний. Так, линейки для учащихся 1-11-х классов в школах с количеством учащихся не более 200 человек разрешили проводить на свежем воздухе, их продолжительность не должна превышать 40 минут. "Родители и педагоги должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В школах, где количество учащихся составляет более 200 человек, линейки пройдут только для учащихся 1-х и 11-х классов", - отметили в оперштабе, добавив, что для остальных школьников 1 сентября День знаний состоятся в классных кабинетах.

Режим ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции ввели в Брянской области с 17 марта. Ранее отменили режим обязательной самоизоляции для граждан 65 лет и старше, разрешили работу парков, физкультурно-спортивных организаций, музеев, зоопарков, библиотек, гостиниц, санаториев, домов отдыха. С 18 июля началась оздоровительная кампания в загородных и пришкольных летних лагерях, с 27 июля муниципалитетам разрешили организовывать массовые мероприятия, в том числе зрелищные и спортивные. Сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров, также продолжает действовать масочный режим.

По данным регионального оперативного штаба на 28 августа, в Брянской области выявили 8 125 случаев заражения коронавирусом, в том числе 28 - за последние сутки, выздоровели 6 689 человек, 35 пациентов умерли.