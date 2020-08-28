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Пандемия COVID-19

Новый график уроков и родительские собрания онлайн. Главное о коронавирусе за 28 августа

© Юрий Смитюк/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 980 405 случаев заражения, из них новых — 4829. За сутки умерли 110 человек, за весь период — 16 914.
  • В новом учебном году у каждого класса будет собственный график перемен, а родительские собрания будут проходить онлайн
  • Иммунитет к коронавирусу нашли у 24–26% обследованных россиян.
  • Роспотребнадзор с осени начинает мониторинг распространения коронавируса среди студентов, чтобы выявлять заразившихся без симптомов.
  • Глава Минздрава: детей не будут прививать от коронавирусной инфекции, пока не будет изучено влияние препарата на детский организм.
  • По результатам опроса Superjob.ru, почти половина россиян против, чтобы их дети носили маски в школе.
  • Россияне во время пандемии стали меньше платить за услуги ЖКХ.

Москва

  • Всего зафиксирован 260 361 случай заражения, из них новых — 654.
  • Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет побежден до весны 2021 года.

Мир

  • Всего зафиксировано более 24,4 млн случаев заражения, умерли более 832 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Белоруссия намерена начать испытания российской вакцины от коронавируса в сентябре.
  • Глава ВОЗ заявил, что пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей.
  • В ООН заявили, что ситуация с коронавирусом в Ливии выходит из-под контроля, в стране растет число заражений.
  • Япония планирует обеспечить вакциной всех своих жителей до середины 2021 года.
  • В Европе и США пытаются найти объяснение данным, которые показывают, что смертность от COVID-19 упала.
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