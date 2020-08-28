Новый график уроков и родительские собрания онлайн. Главное о коронавирусе за 28 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 980 405 случаев заражения, из них новых — 4829. За сутки умерли 110 человек, за весь период — 16 914.
- В новом учебном году у каждого класса будет собственный график перемен, а родительские собрания будут проходить онлайн.
- Иммунитет к коронавирусу нашли у 24–26% обследованных россиян.
- Роспотребнадзор с осени начинает мониторинг распространения коронавируса среди студентов, чтобы выявлять заразившихся без симптомов.
- Глава Минздрава: детей не будут прививать от коронавирусной инфекции, пока не будет изучено влияние препарата на детский организм.
- По результатам опроса Superjob.ru, почти половина россиян против, чтобы их дети носили маски в школе.
- Россияне во время пандемии стали меньше платить за услуги ЖКХ.
Москва
- Всего зафиксирован 260 361 случай заражения, из них новых — 654.
- Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет побежден до весны 2021 года.
Мир
- Всего зафиксировано более 24,4 млн случаев заражения, умерли более 832 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Белоруссия намерена начать испытания российской вакцины от коронавируса в сентябре.
- Глава ВОЗ заявил, что пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей.
- В ООН заявили, что ситуация с коронавирусом в Ливии выходит из-под контроля, в стране растет число заражений.
- Япония планирует обеспечить вакциной всех своих жителей до середины 2021 года.
- В Европе и США пытаются найти объяснение данным, которые показывают, что смертность от COVID-19 упала.