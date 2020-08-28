Туристический сезон на Кубани продлится до 1 ноября

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Туристический сезон на курортах Краснодарского края продлят до 1 ноября. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

"По данным отельеров, курортный сезон [в этом году] продлевается до 1 ноября. На курортах брони практически 90% в местах размещения. Это очень важно для нас", - сказал губернатор.

Он отметил, что это позволит восстановиться после кризиса курортной отрасли, которая признана наиболее пострадавшей в период пандемии в регионе.

Курортный сезон в Краснодарском крае начался позднее, чем обычно из-за пандемии, с 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действующий с марта в регионе карантин сняли с 21 июня, после чего туристы начали приезжать без каких-либо ограничений.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2019 году турпоток в Краснодарский край составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих.