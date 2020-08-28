В Кировской области найдут альтернативную площадку для мусороперерабатывающего завода

КИРОВ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области решили отказаться от строительства первого в регионе комплексного предприятия по сортировке и переработке отходов в Кирово-Чепецком районе, где жители нескольких населенных пунктов выступили против размещения объекта. Для предприятия найдут другую площадку, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале правительства области.

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"Правительство Кировской области приняло решение отказаться от планов по созданию комплексного объекта по обращению отходов в Федяковском сельском поселении Кирово-Чепецкого района. Для размещения мусоросортировочного и мусороперерерабатывающего завода будет выбрано новое место", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе нет крупных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов. Комплексный объект, включающий обработку, утилизацию и размещение ТКО, власти планировали разместить на территории Кирово-Чепецкого района, в Федяковском сельском поселении в районе действующего полигона "Лубягино", однако часть жителей близлежащих населенных пунктов выступили против строительства, так как комплекс расположится между несколькими деревнями, садоводческими товариществами, на границе с крупным микрорайоном Кирова, в зеленой зоне города.

По данным правительства области, планируемый к строительству комплекс будет состоять из площадки общего сбора отходов, сортировочной площадки, предприятий по переработке вторсырья (стекла, бумаги, картона, пластика) и площадки захоронения, на которую будут поступать оставшиеся неперерабатываемые отходы. Стоимость комплекса предварительно оценивается в 1,5 млрд рублей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология", например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.