Пять регионов России получили гранты "Тавриды" на развитие творческих площадок

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 28 августа. /ТАСС/. Гранты форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", предназначенные для развития творческих площадок, получили команды из Тюменской области, Татарстана, Башкортостана, Ивановской области и Ставропольского края.

Гранты Федерального агентства по делам молодежи получили пять регионов. 5,6 млн рублей на развитие арт-резиденции получила Тюменская область. Ставропольский край, Ивановская область, Республики Татарстан и Башкортостан - по 7,5 млн рублей. Их должны направить на создание или развитие арт-резиденций в регионах - площадок, где будут развиваться различные направления культуры и искусства.

"[Помогая в развитии арт-резиденциям], мы руководствуемся тем, что они дают возможность творческой самореализации молодых людей, молодых профессионалов. Второе - это развитие регионов, и это замечательное инвестирование. Третье - повышение конкурентоспособности страны в целом за счет развития региона, за счет появления новых проектов, которые позволяют реализовываться большому количеству молодых профессионалов", - рассказал ТАСС генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив", руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

Он отметил, что арт-кластер "Таврида", базирующийся в Судаке, и региональные резиденции имеют десятки точек соприкосновения. "Мы можем взаимодействовать с арт-резиденциями как партнеры по самым разным вопросам: от отбора к нам на площадку и заканчивая вопросами сопровождения проектов, грантовая поддержка на которые получена здесь. Можем создавать единую цифровую среду, чтобы была единая система, благодаря которой любой участник арт-резиденции в Татарстане, на "Тавриде" - где угодно, любой участник креативных индустрий мог найти себе подобных, мог вести свое резюме", - привел пример собеседник агентства.

Гранты для арт-резиденций

Решение о создании арт-резиденций "Тавриды" в регионах России было озвучено в прошлом году на площадке форума. Изначально в проект вошли 14 регионов, еще шесть субъектов страны подали дополнительные заявки позднее. С 24 по 29 августа на "Тавриде" проходит антишкола (особый формат смен форума), посвященная развитию этих творческих площадок.

По данным оргкомитета, в ней участвуют все 20 команд. Для участников направления регионального развития подготовлена специальная образовательная программа, в рамках которой пройдет серия воркшопов, экспертные консультации, командные игры и стратегическая сессия. В течение четырех дней участники форума обсуждали стратегию развития сети арт-резиденций в РФ, а в пятницу представили результаты своей деятельности.

Презентуя проект, команды регионов рассказывали, какие местные особенности будут учитываться на новой творческой площадке (к примеру, в Ивановской области рассматривается возможность использовать для кластера цех старинных заводов в центре города), чем она будет уникальна и какую пользу принесет именно для их региона. Во многих регионах арт-резиденция уже фактически начала работу, более того, рассматривается возможность создания еще несколько подобных площадок - как, например, в Татарстане.

При этом делегации старались творчески подойти к процессу. Так, ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа накормили зрителей и жюри мармеладом из морошки, а представители Ставрополья спели о том, какой должна быть их резиденция и какие направления там будут развиваться.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия: форум открылся только 10 июля и продлится до 10 октября.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019-го по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.