МВД намерено проверять учебно-материальную базу в автошколах на соответствие требованиям

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. МВД разработало законопроект, предусматривающий участие сотрудников полиции во время проверок в части учебно-материальной базы автошкол. Соответствующий документ размещен в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предусматривается возможность участия сотрудников полиции в проводимых лицензирующими органами проверках организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям", - говорится в пояснительной записке к документу.

Там отмечено, что проект закона соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям других международных договоров РФ. "Деятельность подразделений Госавтоинспекции по выдаче заключений и дальнейшему контролю за соблюдением условий, установленных заключением, неразрывно связаны между собой, в связи с чем их осуществление предполагается сотрудниками, выполняющими функции выдачи указанных заключений в настоящее время. Таким образом, увеличение численного состава МВД РФ и дополнительного расходования средств из федерального бюджета не потребуется", - отмечено в документе.

В 2019 году вступили в силу приказы МВД, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей и выдаче автошколам заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы.