В Казани начался второй этап Национальной парусной лиги, посвященный 75-летию Победы

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Второй этап шестого сезона Национальной парусной лиги, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования Татарской АССР, начался в Казани. В нем принимают участие 19 команд из регионов России, сообщила в пятницу пресс-служба Минспорта Татарстана.

"В Республике Татарстан делается очень много для популяризации различных видов спорта благодаря поддержке президента РТ Рустама Минниханова, реализуемым программам. Нам очень приятно, что в этот юбилейный год проходят такие крупные соревнования именно в столице Татарстана. Пожелаю вам хорошей регаты и приятного времяпрепровождения в Казани", - сказал на церемонии открытия заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев, слова которого приводит пресс-служба.

Во втором этапе Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги примут участие 19 команд из разных регионов России. В столице Татарстана встретятся спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока, Таганрога, Грозного, Челябинска, Краснодара, Туапсе и Казани. Республику Татарстан будут представлять две команды: "ALGA Tatarstan" и "RMD". Зрители могут следить за этапом вживую и в прямом эфире на канале лиги в YouTube.