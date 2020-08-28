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Пандемия COVID-19

В Башкирии кинотеатры возобновят работу с 1 сентября

Также с 28 августа отменяется обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями

ТАСС, 28 августа. Кинотеатры на территории Башкирии возобновят работу с 1 сентября при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на сайте главы республики.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ от 18 марта 2020 года № УГ-111. С 1 сентября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований возобновляют свою работу детские кружки и секции, а также кинотеатры", - говорится в сообщении.

Также с 28 августа отменяется обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Башкирии выявили 7 698 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 6 872 человека.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия COVID-19
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