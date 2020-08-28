Минздрав предложил выдавать медицинское свидетельство о рождении в электронном виде

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минздрав России разработал проект приказа, позволяющего получать медицинское свидетельство о рождении ребенка в электронном виде при согласии матери. Документ опубликован в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусматривается возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери, а также [прописывается] порядок формирования и заполнения соответствующего электронного документа", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

"Возможность формирования медицинских свидетельств о рождении в форме электронных документов позволит осуществлять передачу соответствующих свидетельств в электронном виде из медицинской организации в органы записи актов гражданского состояния для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в органы записи актов гражданского состояния", - отмечается в записке.

Как напомнил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, сейчас медицинское свидетельство о рождении можно получать только в печатном виде.