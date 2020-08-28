Генеральный план Краснодара планируется утвердить 2 сентября

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Власти Кубани планируют утвердить генеральный план Краснодара 2 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития края в пятницу.

«1,3 млн проживают сегодня в Краснодаре, а с учетом агломерации — 2 млн. Безусловно, требуется новая логистика, нужен другой подход. Я думаю, 2 сентября утвердим генеральный план Краснодара. Для нас это очень важный документ», — сказал губернатор.

Ранее в администрации Краснодарского края сообщали, что новый генплан Краснодара предусматривает строительство более 750 социально-значимых объектов. В проекте документа запланировано строительство 550 детских садов, 200 школ, 9 больниц, 60 поликлиник, 70 многофункциональных спортивных комплексов и 800 плоскостных спортивных сооружений.

Действующий генплан был разработан в 2004–2007 годах, проходил согласования и окончательно вступил в силу в 2012 году. По мнению городских властей, сегодня этот документ не отражает в полной мере ситуацию с застройкой городских районов, не учитывает всех факторов и потребности в социальной и инженерной инфраструктуре.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, по данным администрации города, за последние пять лет население увеличилось более чем на 200 тыс. человек. Высокие темпы прироста населения привели к нехватке учебных мест в школах и детских садах, несколько лет назад в школах набирали рекордное количество первых классов, сейчас дети учатся в две смены. Кроме того, точечная жилая застройка, применявшаяся в городе на протяжении долгого времени до момента принятия властями решения о ее запрете, привела к отсутствию поликлиник в некоторых новых жилых микрорайонах, спортивной и других видов социальной инфраструктуры.