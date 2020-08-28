Молдавия с 1 сентября снимет запрет на въезд в страну для россиян

КИШИНЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Молдавия снимет запрет на въезд в страну для граждан России и ряда других стран с 1 сентября. Информацию об этом подтвердила корреспонденту ТАСС в пятницу пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки.

"Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан РФ", - прокомментировала она опубликованный список стран, включенных Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии в "красную зону", в который не вошла Россия. Список стран так называемой красной зоны будет состоять из государств, прибытие из которых в Молдавию из-за сложной эпидемической ситуации запрещено.

В перечень вошли соседствующие с Молдавией Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других. Список будет обновляться молдавскими эпидемиологами каждые 14 дней. Его будут публиковать в пятницу, а вступать в силу он будет с понедельника следующей недели. Для граждан Молдавии, возвращающихся в республику из стран "красной зоны", сохраняется необходимость отбыть 14-дневный карантин, уточнили в министерстве.

До 15 августа в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, который с мая продлевался уже четыре раза. В этот период действуют ограничения на пересечение границы, а также запрет на проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие более 50 человек. В закрытых общественных местах обязательно ношение масок. К настоящему моменту в республике 35 904 человека (около 1% населения) заразились коронавирусом.