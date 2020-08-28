Стадионы в Саратовской области откроются с 29 августа при наполняемости не более 10%

ТАСС, 28 августа. Стадионы на территории Саратовской области возобновят работу с 29 августа при наполняемости не более 10% от общей вместимости трибун. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

"В регионе с 29 августа возобновляется работа стадионов при условии частичной наполняемости трибун. Соответствующее постановление сегодня подписал вице-губернатор Александр Стрелюхин", - говорится в сообщении.

Таким образом, разрешается проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия среди всех возрастных групп, включенные в календарный план региона на текущий год, "с допуском зрителей и наполняемостью спортивных объектов не более десяти процентов от общей вместимости трибун при условии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Саратовской области выявили 12 067 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 7 851 человек выздоровел.