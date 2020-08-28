В Удмуртии отремонтировали более 450 школ и детсадов на средства от продажи электросетей

ИЖЕВСК, 28 августа. /ТАСС/. Ремонт 242 школ и 227 детских садов Удмуртии удалось провести за два года благодаря продаже имущественного комплекса Ижевских электрических сетей компании "Россети", сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в видеорубрике "Итоги недели" глава региона Александр Бречалов.

"Всего в республике за два года в рамках проекта "Большой ремонт" мы отремонтировали 242 школы и 227 детских садов. Сейчас в работе находится 40 объектов, и, хочу напомнить, этот очень важный и беспрецедентный по объему средств проект стал возможным благодаря реализации имущественного комплекса Ижевских электрических сетей федеральной компании "Россети", - сказал Бречалов.

Руководитель республики поблагодарил учителей, родителей и учеников за терпение и поддержку. "Многое сделано, но еще большое предстоит сделать. Именно поэтому мы с вами разработаем план до 2030 года, куда включим ремонт всех объектов: детских садов, школ и объектов здравоохранения, которые в этом нуждаются", - добавил глава республики.

В декабре 2018 "Россети" выкупили часть имущественного комплекса АО "Ижевские электрические сети" за 2,6 млрд рублей. Власти Удмуртии сообщили, что средства от сделки направят в том числе на ремонт школ и детских садов республики.