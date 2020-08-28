В Чувашии разрешили работу заведений общепита при соблюдении санитарных правил

ТАСС, 28 августа. Власти Чувашии сняли ограничения на работу заведений общепита при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного в пятницу на официальном портале органов власти республики.

"[Разрешить] деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания при соблюдении следующих условий: размещение столов на расстоянии 1,5 м, размещение за одним столом не более 4 человек, заполняемость не более 50% зала обслуживания посетителей", - говорится в тексте документа.

Указ также разрешает деятельность библиотек при соблюдении социального дистанцирования не менее 1,5 м. Снимаются ограничения на бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях, круглогодичных санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах при условии предварительного уведомления управления Роспотребнадзора по Чувашии. Возобновляется деятельность образовательных организаций, за исключением дошкольных.

Регистрация брака может проводиться при условии одновременного нахождения в помещениях не более одного человека на четыре кв. м, включая работников, но не более 20 человек. Те же требования установили при проведении банкетов на открытом воздухе на временных верандах и террасах заведений общепита и в самих заведениях общепита. При этом общее число гостей не должно превышать 50 человек.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

По информации Министерства здравоохранения Чувашии на 28 августа, в республике подтвердили 7 682 случая коронавируса. Выздоровели 6 347 человек, умерли 70 пациентов с подтвержденной инфекцией.