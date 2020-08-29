В Москве открывается фестиваль Общественной палаты РФ "Добрые люди"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фестиваль гражданского общества "Добрые люди", организованный Общественной палатой (ОП) РФ, пройдет в столичном парке "Музеон" с 29 августа по 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ОП РФ.

"В этом году девиз фестиваля - "Делаем добро вместе!". Особое внимание будет уделено теме благотворительности. Каждый день фестиваля будет особенным: на его площадках запланированы театральные перформансы, литературные вечера, концерты и мастер-классы", - отметили в палате.

В ОП сообщили, что 29 августа пройдет зарядка с гимнасткой Самирой Мустафаевой, а также соревнования по танцам. В воскресенье перед гостями фестиваля выступят воспитанники Центра социокультурной реабилитации члена Общественной палаты РФ Дианы Гурцкой, а 31 августа пройдет показ мод с участием моделей с ограниченными возможностями здоровья.

"1 сентября, в День знаний, состоится чемпионат по шахматам "Король и пешка", а также сеанс одновременной игры в шахматы со всемирно известным гроссмейстером, членом Общественной палаты РФ Сергеем Карякиным. 3 сентября гости фестиваля смогут принять участие в литературном вечере стихов и песен военных лет "Эх, дороги…", а 6 сентября состоится зарядка с профессиональным тренером Ксенией Молот и турнир по битбоксу", - уточнили в палате.

Кроме того, во все дни фестиваля в парке "Музеон" можно будет бесплатно сыграть в лазертаг, а также увидеть мультимедийную выставку оживших картин "Моне - Ван Гог - Кандинский. Революция в искусстве". В ОП напомнили, что полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте festoprf.ru.

Фестиваль гражданского общества "Добрые люди" проводится в Москве ежегодно с 2017 года. На нем демонстрируются результаты работы гражданского общества по решению ключевых социальных проблем. По данным ОП РФ, в прошлом году фестиваль посетили около 400 тыс. человек.