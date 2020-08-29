В России с 29 августа можно зарегистрировать автомобиль в МФЦ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Поставить автомобиль на учет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет с 29 августа 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления РФ, то есть 29 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в МФЦ. Как сообщили в кабмине, новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.