Рейс из Кемерова в Симферополь вылетел после 22 часов задержки

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Кемерова в Симферополь, который задержали почти на 22 часа из-за технических причин, вылетел в пункт назначения, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Рейс U6537 должен был отправиться по расписанию в 07:05 (3:05 мск) 28 августа. Фактически самолет вылетел спустя почти сутки - в 05:01 (01:01 мск) 29 августа.

Вылет самолета с 129 пассажирами на борту откладывался дважды. Утром в пятницу из-за сильного тумана борт не смог вовремя прибыть в аэропорт и вылет отложили примерно на четыре часа. По данным онлайн-табло кемеровского аэропорта, посадка пассажиров прошла в пятницу в 11:00 (07:00 мск), однако после старта Airbus A320 прервал взлет по техническим причинам и вернулся на стоянку. Авиакомпания приняла решение о замене воздушного судна. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием.