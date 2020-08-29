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Пандемия COVID-19
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Власти Аргентины продлили карантинные ограничения из-за коронавируса до 20 сентября

В стране число заразившихся превысило 380 тыс.

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины приняло решение продлить действие карантинных ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса, до 20 сентября. Об этом сообщил в пятницу президент Аргентины Альберто Фернандес.

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"Вместе с губернаторами мы приняли решение продлить меры предосторожности и ограничения для изоляции и дистанцирования до 20 сентября", - сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в его Twitter. "Сейчас проблема не только со столицей и ее пригородами, проблема во всей стране", - сказал президент. Он отметил, что если 1,5 месяца назад на Буэнос-Айрес и его пригороды приходилось 93% случаев заражения за неделю, то сейчас 35% инфицирований выявлены в других регионах.

В то же время Фернандес объявил, что власти разрешат проводить встречи с участием до 10 человек на свежем воздухе. "Встречи в закрытых помещения остаются под запретом", - добавил президент.

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета в свою очередь на пресс-конференции сообщил, что в столице с 31 августа начнет действовать еще ряд послаблений. "К доставке и еде навынос с понедельника добавим возможность принимать клиентов за столиками на улице", - сказал он. Кроме того, будут расширены возможности для работы строительных компаний.

По словам мэра, к настоящему моменту к работе в городе смогли вернуться "100% магазинов, расположенных на улице". Торговые центры, театры и спортивные залы остаются закрытыми. Общественным транспортом разрешено пользоваться только работникам сфер, необходимых для функционирования общества.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. К настоящему моменту число заразившихся превысило 380 тыс., умерли свыше 8 тыс. человек. 20 марта в стране был введен общий карантин. 4 июня Фернандес сообщил о замене режима обязательной социальной изоляции на менее строгие ограничения в большинстве регионов, но в столице и ее пригородах сохранялся карантин, который начали смягчать с 17 июля.

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АргентинаФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
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