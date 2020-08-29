{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Доминиканы до середины октября продлили режим ЧП из-за коронавируса

В республике насчитывается 93 390 инфицированных

ГАВАНА, 29 августа. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом в пятницу сообщает агентство Prensa Latina.

Решение вступает в силу 3 сентября. Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов. В начале августа власти страны до сентября продлили действие комендантского часа.

По последним данным, в Доминиканской Республике насчитывается 93 390 инфицированных, умерли 1 648 человек.

Теги
Доминиканская РеспубликаПандемия COVID-19
Судно с мигрантами, которое профинансировал Бэнкси, сообщило о чрезвычайном положении
По данным The Guardian, на корабле "Луиза Мишель" наблюдается нехватка мест
Читать полностью