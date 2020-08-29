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Судно с мигрантами, которое профинансировал Бэнкси, сообщило о чрезвычайном положении

По данным The Guardian, на корабле "Луиза Мишель" наблюдается нехватка мест

ТАСС, 29 августа. Судно для спасения мигрантов "Луиза Мишель", приобретение которого профинансировал британский уличный художник Бэнкси, сообщило по аварийной связи о чрезвычайной ситуации на борту, вызванной нехваткой места. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian.

По данным издания, судно приняло на борт еще 130 мигрантов, в то время как вместимость составляет лишь 120 пассажиров. Таким образом, общее число принятых на борт мигрантов с учетом предыдущих 89 человек достигло почти 220.

Кроме того, по сведениям газеты, на судне умер один человек, еще несколько страдают от ожогов и травм. На данный момент судно находится в мальтийской поисково-спасательной зоне.

В четверг газета The Guardian сообщила, что британский уличный художник Бэнкси профинансировал приобретение судна для спасения мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу. По информации издания, судно носит имя французской революционерки и анархистки Луизы Мишель (1830-1905). На распространенных фотографиях видно, что оно украшено рисунками Бэнкси, в том числе девочки в спасательном жилете, держащей в руке воздушный шар в виде сердца, стилизованного под спасательный круг.

Как пишет The Guardian, экипаж 31-метровой "Луизы Мишель", в прошлом принадлежавшей таможенному ведомству Франции, составляет 10 человек. Это европейские активисты, которые имеют опыт в поисково-спасательных операциях. Капитан судна - немка Пиа Клемп, которая, по информации газеты, ранее руководила судами нескольких неправительственных организаций и таким образом спасла тысячи жизней.

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