В Аргентине зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /ТАСС/. Аргентинские медики за сутки выявили 11 717 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста с начала пандемии. Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения южноамериканской республики, общее число заразившихся достигло 392 009. Ранее в стране не выявляли более 10 550 заболевших в день.