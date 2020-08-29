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Пандемия COVID-19

В Аргентине зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Инфицированы 11 717 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /ТАСС/. Аргентинские медики за сутки выявили 11 717 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста с начала пандемии. Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения южноамериканской республики, общее число заразившихся достигло 392 009. Ранее в стране не выявляли более 10 550 заболевших в день.

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За минувшие сутки была подтверждена смерть 222 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 8 271. К настоящему моменту выздоровели 280 165 заразившихся.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен карантин. 28 августа действие ограничений было продлено до 20 сентября.

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