Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала 1,2 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске. В ней принимают участие порядка 1,2 тыс. человек, сообщается на сайте администрации города.

"Очередная несанкционированная акция в Хабаровске вновь показала спад активности. Она смогла собрать лишь 1200 человек", - говорится в сообщении.

Люди с плакатами, флагами, воздушными шарами собрались на площади перед зданием краевого правительства, а затем традиционно пошли по центральным улицам города, передает корреспондент ТАСС.

Несогласованные акции в поддержку Фургала ежедневно проходят в регионе с 11 июля. Самые многочисленные акции проходят по субботам.

Поскольку акции несанкционированные, правоохранительные органы принимают меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка. "Так, в период с 11 июля зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации, 4117 административных правонарушений, совершенных участниками "автопробегов". Сотрудниками органов внутренних дел составлен 161 протокол об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрено 142 материалов, арестованы были 19 человек", - говорится в сообщении городской администрации.