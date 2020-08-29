WP: в Секретной службе США растет число заражений коронавирусом из-за поездок Трампа

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Поездки президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса по стране в условиях коронавируса, в том числе на различные предвыборные мероприятия, привели к росту случаев заражения новым коронавирусом среди сотрудников Секретной службы, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. С таким утверждением выступила в пятницу газета The Washington Post .

Издание со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что за последние два месяца десятки сотрудников ведомства, сопровождавших в поездках Пенса, либо заболели, либо были отправлены на карантин, поскольку вступали в контакт с заболевшими. Газета приводит также в качестве примера поездку Трампа по Флориде, во время которой пятерых сотрудников службы пришлось срочно заменить, поскольку у одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а остальные вступали с ним в контакт. Издание отмечает еще ряд подобных эпизодов, а также ссылается на внутреннюю корреспонденцию ведомства, в которой также говорилось, что количество выявленных случаев заражения среди сотрудников растет.

Хотя само ведомство объясняет такие цифры увеличением количества проводимых тестов, опрошенные The Washington Post эксперты связывают это с тем, что Трамп продолжает проводить массовые мероприятия со своим участием, несмотря на рекомендации врачей ограничить скопление людей в условиях пандемии.

В самой Секретной службе назвать конкретное число заболевших отказались. Официальные представители ведомства заявили в ответ на запрос издания, что все необходимые санитарные нормы соблюдаются. В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подчеркнул, что президент "очень серьезно относится к обеспечению здоровья и безопасности всех, кто находится в поездках с ним", и занимается организацией мероприятий с его участием.

Ранее власти округа Мекленберг в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), где проходил национальный съезд Республиканской партии, информировали, что по меньшей мере четыре участника партийных встреч заразились новым коронавирусом.

Национальный съезд Республиканской партии прошел 24-27 августа. Первая его часть состоялась в городе Шарлотт, затем мероприятия съезда переместились в основном в Вашингтон. На съезде Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться на высший государственный пост. Его выступление в Белом доме, на которое были приглашены около 1,5 тыс. человек, длилось приблизительно 70 минут. Это была одна из самых продолжительных в американской истории речей кандидата в президенты США на общенациональном предвыборном съезде его партии.