Врио губернатора ЕАО распорядился сделать 1 сентября нерабочим днем для госслужащих

ТАСС, 29 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн распорядился сделать 1 сентября 2020 года в регионе нерабочим днем. Эта мера в обязательном порядке распространится на госслужащих, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение об установлении 1 сентября 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы", - говорится в сообщении. В соответствии со ст. 5 и 8 Трудового кодекса РФ, ст. 56 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", ст. 25 Устава ЕАО это решение в обязательном порядке распространяется только на госслужащих, поясняется в сообщении. Остальные руководители на территории региона могут руководствоваться этим распоряжением при принятии аналогичного решения.

1 сентября в регионе возобновят работу, остановленную из-за коронавируса, детские развлекательные центры, игровые комнаты, группы присмотра и ухода за детьми, а также парки, пляжи, торгово-развлекательные центры, ночные клубы, караоке, дискотеки и другие досуговые заведения, говорится в сообщении. Масочный режим в регионе продлен как минимум до 14 сентября.