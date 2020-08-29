{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио губернатора ЕАО распорядился сделать 1 сентября нерабочим днем для госслужащих

Остальные работодатели в регионе могут также руководствоваться этим распоряжением при принятии аналогичного решения

ТАСС, 29 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн распорядился сделать 1 сентября 2020 года в регионе нерабочим днем. Эта мера в обязательном порядке распространится на госслужащих, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение об установлении 1 сентября 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы", - говорится в сообщении. В соответствии со ст. 5 и 8 Трудового кодекса РФ, ст. 56 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", ст. 25 Устава ЕАО это решение в обязательном порядке распространяется только на госслужащих, поясняется в сообщении. Остальные руководители на территории региона могут руководствоваться этим распоряжением при принятии аналогичного решения.

1 сентября в регионе возобновят работу, остановленную из-за коронавируса, детские развлекательные центры, игровые комнаты, группы присмотра и ухода за детьми, а также парки, пляжи, торгово-развлекательные центры, ночные клубы, караоке, дискотеки и другие досуговые заведения, говорится в сообщении. Масочный режим в регионе продлен как минимум до 14 сентября.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
Пандемия COVID-19
В России число проведенных тестов на коронавирус превысило 36 млн
На сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 210 662 человека
Читать полностью