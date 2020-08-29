В Якутске выявили превышение ПДК оксида углерода в воздухе

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Превышение концентрации оксидов углерода и азота выявлено в субботу в Якутске, на территории которого действует два природных пожара.

"На 8:00 (2:00 мск) 29 августа в городе Якутске в атмосферном воздухе концентрация оксида углерода составила 8,83 мг/куб.м при предельно допустимой концентрации (ПДК) - 5 мг/куб.м, оксида азота составила 0,302 мг/куб.м при ПДК 0,4 мг/куб.м, диоксида азота - 0,315 мг/куб.м при ПДК 0,2 мг/куб.м", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Пресс-служба правительства региона сообщила в субботу, что, по данным на вечер пятницы, на территории городского округа Якутск тушат два лесных пожара площадью 13 га. На место пожара в районе Вилюйского тракта выехал первый вице-премьер республики Алексей Колодезников. Ознакомившись с обстановкой, он отметил, что угрозы населенному пункту нет.