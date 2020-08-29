В Крыму коронавирус за сутки подтвердился у 76 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтвердилась у 76 человек, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.

"За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции. 33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 - при скрининге здорового населения (в том числе 2 - прибывшие из других субъектов)", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".

Максимально выявленное за сутки число заразившихся в регионе (84) было зафиксировано 28 августа.

Всего в Крыму зарегистрировано 2 347 случаев новой коронавирусной инфекции. "89 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1 779 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 355 - при лабораторном скрининге здоровых лиц", - добавил Аксенов.

За сутки лаборатории республики обследовали 3 357 человек. Выздоровели за весь период 1 624 человека.

Из-за пандемии коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика по разным оценкам потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России. В июле Крым принял около 1,5 млн человек, в августе власти республики рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.